Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Ditzingen; Körperverletzung in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14:15 Uhr in Ditzingen ereignete. Ein 91-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Weilimdorfer Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf an der Kreuzung mit der Siemensstraße nach links auf die B 295 in Richtung Stuttgart abbiegen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf einen entgegenkommenden BMW, dessen 70 Jahre alter Fahrer aus dem Herdweg kam und geradeaus in die Weilimdorfer Straße fahren wollte. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Beide waren bei grün zeigender Ampel gefahren. Im Kreuzungsbereich stießen die Verkehrsteilnehmer schließlich zusammen, wodurch beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Marbach am Neckar: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0 sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Körperverletzung geben können, die am Sonntag gegen 23:00 Uhr in Marbach am Neckar verübt wurde. Ein 31 Jahre alter Mann hat sich am Bahnhof aufgehalten. Plötzlich sollen zwei unbekannte Täter auf ihn zugekommen sein und mit den Fäusten unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben. Durch die Schläge kam der 31-Jährige zu Fall und wurde am Boden liegend, mit weiteren Faustschlägen und Fußtritten malträtiert. Nach kurzer Zeit ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab, stiegen in einen dunklen Pkw und fuhren davon. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei kräftig gebaute Männer handeln. Sie sind auffällig groß und einer von ihnen war komplett schwarz gekleidet. Der andere trug ein schwarzes Oberteil und eine weiße Hose. Durch den Angriff erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen.

