Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung und Diebstahl in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Werbeschild aus Verankerung gerissen

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag 18:00 Uhr und Sonntag 13:30 Uhr in der Straße "Auf dem Graben" in Herrenberg verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Bereich einer Arztpraxis hat ein bislang unbekannter Täter ein Werbeschild aus der Verankerung gerissen, wodurch ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Herrenberg: E-Bike gestohlen

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der am Sonntag zwischen 01:00 und 03:30 Uhr in Herrenberg verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte es auf ein E-Bike abgesehen, dass mit einem Schloss gesichert im Bereich einer Bar in der Tübinger Straße in Herrenberg abgestellt war und dort entwendet wurde. Das dunkel-orangefarbene E-Bike hat auffällig gelbe Pedale und einen Wert von mehr als 2.000 Euro.

