Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Aktuelle Bilanz der Feuerwehr Plettenberg zu Sturm-/Orkantief Sabine (09:45 Uhr).

Bis jetzt haben die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Plettenberg 20 Einsätze abgearbeitet. Neben den unwetterbedingten Einsätzen musste auch das Tagesgeschäft in Brandschutz,Rettungsdienst und Hilfeleistung bedient werden. So rückten die Einsatzkräfte am Sonntagabend zum bereits gemeldeten Brand einer Dachgeschosswohnung in der Brachtstraße, am Montagmorgen zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb in der Herscheider Straße, hier handelte es sich um einen Fehlalarm, sowie zu einer Hilfeleistung für den Rettungsdienst aus. Zurzeit ist die Hauptwache in der Schwarzenbergstraße erneut im Sturmeinsatz. Hier gibt es Gebäudeschäden, welche durch die Feuerwehr gesichert werden müssen. Die Affelner Straße ist ab der Ortslage -Auf der Halle- weiterhin gesperrt.

