Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Aktuelle Information zu Sturm-/Orkantief "Sabine"

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Die Plettenberger Feuerwehr ist im Tagesverlauf zu 5 unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Da ab 21.00 Uhr laut Wetterdiensten mit einer Verschärfung der Wetterlage im Märkischen Kreis gerechnet wird und insbesondere der Wind nochmals deutlich auffrischen soll, sind ab sofort sämtliche Feuerwehrgerätehäuser mit Personal besetzt. Die unwetterbedingten Einsätze werden im Bedarfsfall nach Annahme durch die Feuer- und Rettungsleitstelle an den durch mit Führungskräften und Disponenten besetzten Meldekopf in der Hauptwache am Wall weitergeleitet und von dort aus nach Dringlichkeit priorisiert und disponiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 400

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell