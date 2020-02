Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Sturmtief "Sabine" sorgt für erste Einsätze der Plettenberger Feuerwehr. Meldekopf am Wall besetzt.

Plettenberg (ots)

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich der Löschzug der Wache im Oestertal. An der Endert ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, dieser wird mittels Motorkettensäge beseitigt.

Bereits gegen 13:28 Uhr rückten das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptamtlichen Wache in die Reichsstraße aus. Dort lösten sich Dachziegel eines Hauses, die dann auf ein geparktes Fahrzeug, sowie auf die B236 stürzten. Die Bundesstraße wurde gesperrt um die Drehleiter in Stellung zu bringen und weitere ge-geben falls lose Dachziegel auf dem Dach zu entfernen. Der Gefahrenbereich wurde durch die Feuerwehr mit Flatterband abgesperrt und an ein Un-ternehmen übergeben. Nach einer Stunde rückten die Kräfte wieder ein.

