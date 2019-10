Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Farbschmierer in Koblenzer Altstadt erwischt

Koblenz (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag, 27.10.2019 gegen 20.50 Uhr einen Mann, der den Torbogen in der Burgstraße mit roter Farbe besprühte. Nach der Tat fuhr der Sprüher mit seinem Roller davon. Der 54-Jährige konnte kurz nach der Tat in seiner Wohnung angetroffen werden. Die vom Zeugen angegebene Personenbeschreibung traf zu, mehrere Spraydosen wurden im Helmfach des Rollers aufgefunden und sichergestellt. Einige Stunden später, 06.25 Uhr, wurden die gleichen Schriftzüge auch an der Liebfrauenkirche festgestellt, die offensichtlich vom gleichen Täter stammen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

