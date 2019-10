Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kiosk im Koblenzer Brenderweg

Koblenz (ots)

Am Montag, 28.10.2019, 0.45 Uhr, wollten zwei unbekannte männliche Personen in den Kiosk im Brenderweg 26 in Koblenz einbrechen. Diese versuchten die Eingangstür mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Scheibe hielt den Würfen jedoch stand. Ein Anwohner wurde durch die lauten Schläge auf den Einbruch aufmerksam, öffnete sein Fenster und rief den beiden Tätern lautstark zu, die daraufhin die Flucht antraten. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

