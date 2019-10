Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 22-Jähriger unter Alkoholeinfluss unterwegs

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, 06.55 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in der Rizzastraße kontrolliert, da an dessen Pkw Beleuchtungsmängel vorhanden waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines und ein entsprechendes Strafverfahren zur Folge hatte.

