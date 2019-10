Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Parkrempler mit Folgen

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, kam es gegen 17.25 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall in der Pfarrer-Kraus-Straße in Koblenz. Dieser hatte jedoch umfangreiche Folgen für die Verursacherin, da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Blutentnahme erfolgte, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

