POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Diebstahl aus Pkw

Ein Unbekannter entwendete am Dienstag, um circa 00.10 Uhr, in der Straße In der Heinrichsburg in Mosbach aus einem geparkten Pkw ein Navigationssystem. Die Besitzerin des Fahrzeugs konnte den Dieb dabei beobachten und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Der Unbekannte ist circa 175 Zentimeter groß und war mit einer weißen Sportweste bekleidet. Der Diebstahlschaden beträgt circa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach: Mann in Schacht gestürzt

Nochmal gut gegangen ist ein Unfall am Montag, um circa 11.30 Uhr, in der Straße Am Henschelberg in Mosbach. Ein 78-jähriger Mann war mit Reinigungsarbeiten um den auf seinem Privatgrundstück befindlich Schacht beschäftigt. Während dieser Tätigkeit rutschte er aus und fiel in den circa vier Meter tiefen Schacht. Für die Erstversorgung des ansprechbaren Mannes wurde ein Rettungshelfer abgeseilt. Die Bergung erfolgte durch den Einsatz der Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr Mosbach. Der leicht verletzte Mann wurde durch das DRK in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Während des Einsatzes waren die Eisenbahnstraße und die Straße Am Henschelberg voll gesperrt.

Mosbach: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch vergangener Woche in dem Zeitraum zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Schule im Hammerweg in Mosbach einen geparkten Porsche Carrera beschädigte und anschließend einfach davon fuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

