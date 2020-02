Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf Seniorin betrogen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (19.02.2020) mittels eines sogenannten Schockanrufs eine Seniorin um ihr Erspartes betrogen. Die 90-jährige Frau erhielt gegen 10.30 Uhr einen Telefonanruf von einem Unbekannten, der der Dame vorgaukelte, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre und nun finanzielle Hilfe benötige. Der Anrufer erklärte der Dame weiter, dass ihr Sohn ohne ihre Unterstützung ins Gefängnis gehen müsse. Offenbar um der Geschichte mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen, gab der Betrüger das Telefonat an eine Komplizin weiter. Diese gab sich als ihre Schwiegertochter aus, die den angeblichen Verkehrsunfall des Sohnes bestätigte. Die Seniorin ging auf die Geldforderung ein und übergab gegen 11.00 Uhr noch an der Haustüre einem Abholer mehrere Zehntausend Euro. Als sich die Frau rund 30 Minuten später bei einem Polizeirevier nach der weiteren Vorgehensweise erkundigte, flog der Schwindel auf.

