POL-HA: Fahndung nach Taschendieb - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Am Mittag des 16.12.2019 entwendete ein unbekannter Täter gegen 11:00 Uhr die Geldbörse einer 78-Jährigen während eines Einkaufes in einem Supermarkt in der Bahnstraße in Hagen. Dabei griff er vermutlich in die Handtasche, welche am Einkaufswagen hing. Der mutmaßliche Täter wurde durch die Videoüberwachung im Geschäft erfasst. Wer kann Hinweise zum abgebildeten Mann oder dessen Aufenthaltsort geben (02331 986 2066)?

Das Bild finden Sie unter diesem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-1

