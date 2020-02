Polizei Hagen

POL-HA: Frau verletzt sich bei Unfall leicht

Hagen (ots)

Am 16.02.2020, 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Alexanderstraße ein Auffahrunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr aus Richtung Ischeland in Fahrtrichtung Altenhagen mit seinem Renault Clio auf den Opel einer 40-jährigen Frau auf, die vekehrsbedingt wartete. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht, ein Rettungswagen brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Beide Autos trugen leichte Beschädigungen davon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell