Polizei Hagen

POL-HA: Drogenhändler festgenommen

Hagen (ots)

Am Samstag, den 15.02.20, gegen 21:30 Uhr, nahm die Polizei Hagen im Bahnhofsviertel einen 32 Jahre alten Mann fest. Zuvor informierte eine verletzte Person die Beamten über eine Schlägerei, in deren Verlauf dieser Person Pfefferspray in die Augen gesprüht worden war. Im Rahmen der Fahndung sprachen die Polizeibeamten daraufhin den 32 jährigen Mann an, um ihn zu kontrollieren. Der Verdächtige rannte daraufhin sofort los, um sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber durch weitere Beamte an seiner Flucht gestoppt und festgehalten werden. Während seiner Flucht warf er sichtbar einen Gegenstand weg, der sich hinterher als Betäubungsmittel herausstellte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden, so dass der Verdacht besteht, dass der Mann mit diesen Drogen Handel betreibt. Aufgrund dessen nahmen die Beamten den Mann fest. Weiterhin erhielt er ein sogenanntes Bereichsbetretungsverbot für das Bahnhofsviertel, was bedeutet, dass er sich in den nächsten drei Monaten im Bahnhofsbereich und den angrenzenden Straßen nicht aufhalten darf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Lothar Bankstahl

Telefon: 02331/986 15 10

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell