Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer schwer verletzt - Verursacher unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 31.03.19, gegen 15:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundai die B 38 von Oberotterbach kommend in Richtung Bad Bergzabern. Beim Linksabbiegen auf die L 508 in Richtung Bad Bergzabern-Stadtmitte, übersah der 26-jährige Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall rutschte der Motorradfahrer auf dem Asphalt entlang und blieb erst in einem Straßengraben liegen. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Bei dem Pkw-Fahrer ergaben sich Hinweise auf Drogeneinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500.- Euro.

