Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Contwig (ots)

In Zeitraum vom 31.10.19, 19.30 Uhr bis 4.11.19, 08.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Hauptstraße. Hierbei wurde die Eingangstür beschädigt. Schadenshöhe ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des versuchten Einbruchs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell