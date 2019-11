Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Wagenstraße ist gestern im Laufe des Tages, möglicherweise zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, eine Wohnungstür eingetreten worden. Ein Anwohner hat in diesem Zeitraum ein lautes Poltern vernommen. Aus der Wohnung wurde lediglich ein großer, grauer Flachbildfernseher entwendet. Näheres zur Marke, zum Typ oder zur genauen Größe ist nicht bekannt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

