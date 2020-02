Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger in Hohenlimburg überfallen - Räuber flüchtet

Hagen (ots)

Am Sonntag, 16.02.2020, ging ein 21-Jähriger gegen 18:50 Uhr den Feldweg zwischen Lenne und Lenne-Arena entlang. Hier kam ihm ein Mann entgegen, der ein dunkles Fahrrad schob. Der Unbekannte sprach den 21-Jährigen an und fragte nach zwei Euro für Zigaretten. Als er verneinte, schubste der Räuber ihn. Der 21-Jährige fiel und der Unbekannte warf sich auf ihn. Der Mann griff nach dem Portemonnaie und zog anschließend ein Messer. Er hielt es seinem Opfer vor und wies den 21-Jährigen an, sich zu entfernen. Anschließend fuhr der Räuber auf seinem Fahrrad in Richtung der naheliegenden Tankstelle davon. Der Mann wird als zirka 180 - 185 cm groß und athletisch beschrieben. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, trug dunkle, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er hatte ein arabisches Erscheinungsbild und führte eine dunkle Umhängetasche mit sich. Das Messer hatte einen silbernen Griff und eine dunkle Klinge. Hinweise zum Räuber oder seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

