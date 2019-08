Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin erleidet Verletzungen bei Zusammenstoß mit Pkw

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Dienstag (20.08.), gegen kurz nach 10 Uhr, ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung Büdericher Straße/Halestraße. Zuvor war eine 71-jährige Frau aus Brüggen mit ihrem Auto auf der Büdericher Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache eine 56-jährige Kaarsterin auf ihrem Rad anfuhr, die von rechts, aus der Halestraße kommend in Richtung Xantener Straße, in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die die Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Zum Zweck der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich vorübergehend für den Kraftfahrzeugverkehr.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Verkehrskommissariat.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell