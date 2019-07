Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.07.2019

Peine (ots)

PKW geriet in Brand

Am Sonntagabend, gegen 18:25 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand im Bussardweg in Peine alarmiert. In einer Garage war ein VW Caddy in Brand geraten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, trotzdem brannte der PKW komplett aus. Das Garagentor wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Nach einer ersten Schätzung entstand bei dem Feuer ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Pedelec- Fahrer mit 2,11 Promille unterwegs

Am Sonntag kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 13:05 Uhr einen 58- jährigen Peiner, welcher mit seinem Pedelec gestürzt war. Der Peiner blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Atemalkoholwert lag bei 2,11 Promille. Den 58- Jährigen erwarteten neben einer Blutentnahme auch eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

