Polizei Düren

POL-DN: Berauscht am Steuer

Vettweiß (ots)

Am 25.12.2019, gegen 00.28 Uhr, befuhr ein 21jähriger aus Zülpich mit seinem PKW die K28 aus Richtung Drove kommend in Fahrtrichtung Soller. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er überprüft. Hierbei zeigten sich bei ihm deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Er gab an, ca. 2 Stunden vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Auf der Polizeiwache Kreuzau wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt. Da bei dem jungen Mann eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde, erwartet ihn zudem ein Strafverfahren.

