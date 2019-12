Polizei Düren

POL-DN: Schwere Kollison an der "Schönen Aussicht"

Merzenich (ots)

Am Montagabend kam es in der Nähe von Merzenich an der Kreuzung der Bundesstraße 264 mit der Landesstraße 264 zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr.

Um 18:40 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Düren die B 264 in Fahrtrichtung Ortslage Golzheim. Als sie an der beampelten Kreuzung nach links auf die L 264 in Fahrtrichtung Niederzier abbog, missachtete sie jedoch den Vorrang des Gegenverkehrs. Es kam zur Frontalkollision mit dem Wagen einer 35 Jahre alten Frau aus Kerpen, welche die B 264, aus Richtung Golzheim kommend, in Fahrtrichtung Düren befuhr. Neben den leicht verletzten Fahrzeugführerinnen wurde ein Kleinkind, das sich im Fahrzeug der 26-Jährigen befand, vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 20000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit; ein Abschleppdienst holte sie von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

