Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Düren (ots)

Am Sonntagvormittag verlor ein Autofahrer aus nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt.

Gegen 10:50 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann aus Düren mit einem, Pkw auf der B 399 unterwegs. Er kam aus Richtung Gey und fuhr in Fahrtrichtung Birgel, als er in Höhe des dortigen Ortseingangs in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug schleuderte nach links über die Fahrbahn, geriet in einen Graben und überschlug sich. Schließlich kam es rundum beschädigt zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und musste mit leichten Verletzungen später von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ursache für den Verkehrsunfall, bei dem auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Eigenen Angaben zufolge fuhr der 25-Jährige mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h. Dies entspricht zwar der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit, könnte aufgrund der nassen Fahrbahn jedoch unangepasst gewesen sein.

