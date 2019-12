Polizei Düren

POL-DN: Pkw brennt

Nideggen (ots)

Eine Anwohnerin der Paul-Schaaf-Straße musste am späten Freitagabend mit ansehen, wie ihr Auto in Flammen aufging.

Kurz nach 23:00 Uhr hörte die Frau einen lauten Knall und ging diesem nach. Bei einem Blick aus dem Fenster ihres Hauses sah sie zunächst zwei unbekannte Personen in Richtung Raiffeisenstraße davon laufen. Dann bemerkte sie, dass ihr Wagen brannte. Das Fahrzeug parkte in der Einfahrt des Hauses, die Flammen griffen später auch auf eine angrenzende Hecke über.

Die Löschgruppen Nideggen und Berg bekämpften das Feuer, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern derzeit an. Ob die beiden Unbekannten mit der Tat in Verbindung stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf verdächtige Personen oder anderweitige Beobachtungen werden an die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 erbeten.

