Polizei Düren

POL-DN: Fenster aufgehebelt

Titz (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Wochenende in ein Haus in Jackerath ein. Ob sie etwas entwenden konnten, steht noch nicht genau fest.

Die Einbrecher gelangten über ein Gartentor, durch den Garten, an die Kellertür und schließlich zu Fenstern im Erdgeschoss des Wohnhauses an der Jülicher Straße. Nachdem die Hebelversuche an der Kelleraußentür nicht zu deren Öffnen führten, schoben die Täter einen Rollladen an einem Fenster hoch und hebelten schließlich ein weiteres Fenster auf. Durch dieses stiegen sie in die Wohnräume ein und durchsuchten diverse Räume nach verwertbarem Diebesgut.

Sie flüchteten durch ein Fenster und entkamen in nicht bekannte Richtung. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 01:30 Uhr in der Nacht zu Samstag. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich an die Notrufnummer 110 zu wenden. Jeder Hinweis zählt!

