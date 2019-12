Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Langenberg - Alkohol

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Montagmittag (09.12., 13.39 Uhr) befuhr ein 67-jähriger Rietberger mit einem Opel die Rietberger Straße aus Langenberg, in Richtung Bokel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Schilderungen nach sei das Fahrzeug in den Straßengraben gerutscht und kam im Einmündungsbereich der Rietberger Straße und Langenberger Straße, wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 67-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Durch einen Rettungswagen wurde der Rietberger zur ärztlichen Untersuchung sowie Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 11.000 Euro.

