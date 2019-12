Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh (ots)

Versmold (SL) - Am Montagnachmittag (09.12.2019, 15.30 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Münsterstraße/Ströhnstraße in Versmold-Peckeloh ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leichtverletzten Personen. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 43-jährige Versmolderin mit einem PKW Renault von der Ströhnstraße nach links auf die Münsterstraße in Fahrtrichtung Versmold abzubiegen. Hierbei stieß sie nahezu frontal mit dem VW Passat eines 51-jährigen Bielefelders zusammen, welcher die Münsterstraße in Fahrtrichtung Peckeloh befuhr. Die Versmolderin sowie ein zweijähriges Mädchen, welches sich in dem Renault auf dem Beifahrersitz befand, wurden hierbei leicht verletzt. Der Bielefelder, dessen Passat nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum schleuderte, wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 35000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde durch die eingesetzte Feuerwehr geräumt und ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Die Münsterstraße war während der Unfallaufnahme für zirka eineinhalb Stunden gesperrt.

