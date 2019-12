Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Seniorenmobil - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Freitagnachmittag (06.12., 13.45 Uhr) ereignete sich im Bereich der Ringallee ein Alleinunfall mit einem Elektro-Seniorenmobil.

Ein 64-jähriger Versmolder überquerte mit einem Elektro-Seniorenmobil an einer Fußgängerampel die Ringallee in Richtung eines Lebensmittelmarktes. Den Angaben nach verlor der Versmolder in der Folge aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Seniorenmobil und stürzte auf die Fahrzeugseite. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde anschließend durch einen eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell