Polizei Düren

POL-DN: Berauscht aufs Gas getreten

Jülich (ots)

Am 25.12.2019, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 41 Jähriger aus Niederzier die L264 von Hambach kommend in Fahrtrichtung Jülich-Welldorf. Hierbei fiel er Beamten der Polizeiwache Jülich durch eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Nachdem der Fahrer auf die B55 wechselte, um weiter in Richtung Bergheim zu fahren, wurde er durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Hierbei bemerkten sie aus dem Wageninneren deutlichen Alkoholgeruch. Auf Vorhalt dieser Feststellung gab der Fahrzeugführer an, vor Fahrtantritt 2- 3 Bier getrunken zu haben. Ein anschließend vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Auf der Polizeiwache konnte anschließend sogar, anhand eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestgeräts, ein Promillegehalt von 0,82 festgestellt werden. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Pkw bis auf Weiteres untersagt.

