POL-HB: Nr.: 0801 --17-Jähriger lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Wilhelm-Kaisen-Brücke Zeit: 14.12.19, 1Uhr

Ein 17 Jahre alter Fußgänger überquerte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Wilhelm-Kaisen-Brücke und prallte gegen ein Taxi. Der Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 17-Jährige hielt sich in einer Gruppe auf dem Gehweg der Brücke in Höhe Franziuseck auf und überquerte plötzlich die Straße in Richtung Bahnhaltestelle. Laut Zeugenaussagen hatte er Rotlicht. Ein 64 Jahre alter Taxifahrer fuhr mit seinem Mercedes Benz stadteinwärts und erfasste den Jugendlichen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wilhelm-Kaisen-Brücke zwischen der Osterstraße und Tiefer gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

