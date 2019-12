Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0796 --Schlag gegen organisierte Drogenhändler--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Huchting, Mitte Zeit: 11.12.2019

Die Polizei Bremen durchsuchte am Mittwoch mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Mitte und Huchting. Dabei wurden diverse Drogen sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sieben Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren Teil eines "Drogen-Lieferservices" waren, sie wurden vorläufig festgenommen.

Schon seit einiger Zeit hatte die Ermittlungsgruppe "Straßendeal" die Männer im Visier. Sie sollen jeweils nach telefonischer Bestellung Drogen per Auto in Bremen und im Niedersächsischen Umland ausgeliefert haben. Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Polizei bis in die Abendstunden insgesamt sechs Wohnungen und das "Lieferfahrzeug" in Huchting und Mitte. Dabei fanden die Polizisten Marihuana und Kokain, sowie Bargeld und weitere Beweismittel und beschlagnahmten alles. Insgesamt war die Polizei Bremen mit einem Großaufgebot von über 70 Polizisten im Einsatz.

Die mutmaßlichen Drogenhändler erwartet jetzt ein Verfahren wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln. Die Polizei Bremen wird auch weiterhin konsequent mit verdeckten und offenen Maßnahmen gegen den Drogenhandel vorgehen.

