Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher halten keinen Weihnachtsfrieden

Vettweiß/Düren (ots)

Am Montag kam es im Tagesverlauf zu zwei vollendeten Einbrüchen in freistehende Wohnhäuser. Die Kriminalwache hat vor Ort Spuren gesichert. Die Auswertung dauert an.

Ein Tatort liegt im Vettweißer Ortsteil Froitzheim. Dort haben derzeit unbekannte Täter sich durch die Terrassentür eines Domizils im Thumer Weg gewaltsam einen Zugang verschafft. In den Wohnräumen wurden Schränke und Behältnisse nach brauchbarem Diebesgut durchwühlt.

Ein weiterer Einbruch gelang Tätern im Dürener Stadtteil Derichsweiler. Auch in der Straße "Auf der Komm" versuchten sie sich zunächst an der Terrassentür. Als diese jedoch stand hielt, wurde kurzerhand die Verglasung eines Fensters zerstört. Auch hier hinterließen die Einbrecher ein rücksichtsloses und unweihnachtliches Chaos, als sie bei der Suche nach Beute das Inventar durchforsteten.

Eine Auflistung der entwendeten Gegenstände wird durch die Hausbesitzer noch erstellt und nachgereicht. Beide Delikte waren von den heimkehrenden Geschädigten erst am Nachmittag bemerkt und gemeldet worden.

Wer im Tagesverlauf im Umfeld der Tatorte verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, diese an die Leitstelle beim Polizeiruf 110 mitzuteilen.

Die Polizei warnt, dass wie jedes Jahr auch während und nach Weihnachten mit Einbrüchen gerechnet werden muss. Einen "Weihnachtsfrieden" halten rücksichtslose Täter bekanntlich nicht ein. Wer aktuell verdächtige Beobachtungen macht, sollte diese schnellstmöglich und ungehemmt an die Polizei mitteilen.

