Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Lingen (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 20:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Altbrockhausen in Lingen, bei dem ein PKW-Fahrer von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Der Fahrer war aus Richtung Dieksee kommend, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde eine Atemalkoholprobe entnommen und ein Wert von 1,69 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle nach Lingen gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

