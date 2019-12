Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Von Fernlicht geblendet

Lingen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde war am Donnerstag, 21. November, der Fahrer eines PKW Opel Corsa um 04:30 Uhr auf der Straße Wesel im Ortsteil Bramsche, aus Richtung Emsbüren kommend in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs. Dabei wurde er durch das Fernlicht eines ihm entgegenkommenden Fahrzeuges geblendet und kam dadurch mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, 0591/870 in Verbindung zu setzen.

