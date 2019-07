Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Tätern - Smartphone aus der Gesäßtasche entwendet - Bundespolizei bittet um Hinweise!

Gelsenkirchen - Hückelhoven (ots)

Nach dem Diebstahl eines Smartphones am Gelsenkirchener Hauptbahnhof fahndet die Bundespolizei mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen.

Bereits am 11. März 2019 entwendete ein bislang unbekannter Dieb das Smartphone einer 23-jährigen Frau aus Hückelhoven am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Die Frau hatte ihr Mobiltelefon damals in der Gesäßtasche verstaut und den Diebstahl nicht bemerkt.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden, welche arbeitsteilig vorgingen. Während einer der Männer das Smartphone entwendete und seinem Komplizen übergab, flüchtete dieser anschließend mit der Beute.

Auf Anordnung des Essener Amtsgerichts veröffentlicht die Bundespolizei nun die Bilder der beiden Tatverdächtigen und fragt:

"Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsort geben?".

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jeder Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis an die Medien: Die Bilder der Tatverdächtigen können unter folgendem Link abgerufen werden.

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2019/oefa_16_2019.html

