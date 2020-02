Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Samstag (22.02.2020), um 21.35 Uhr Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der junge Mann hielt sich zur Tatzeit mit einem 17-jährigen Begleiter im Höhenpark Killesberg auf. Dort wurden sie von einer vierköpfigen Personengruppe in ein Gespräch verwickelt, bei dem sie sich bei den beiden Jugendlichen nach Bargeld erkundigten. Plötzlich wurde der 14-Jährige von den vier Personen geschlagen, getreten und einen Hang hinunter gestoßen. Dabei entriss einer der Täter dem Geschädigten einen 10 Euro-Schein aus der Hand. Bei der Auseinandersetzung wurde auch der 17-Jährige durch die Tätergruppe geschlagen. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurden von den eingesetzten Polizeibeamten mehrere Personen kontrolliert. Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben, muss noch ermittelt werden. Die Geschädigten konnten die Täter wie folgt beschreiben: Alle waren zwischen 18 und 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Täter trug eine Maske mit einem Totenkopfmuster, ein zweiter ein schwarz-gelb kariertes Oberteil und einen Dreitagebart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

