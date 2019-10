Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Umkleidekabine in die Sporthalle am Hofe

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 11.10.2019, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 11 Uhr drückten unbekannte Täter die Tür der Sporthalle auf und gelangten so in die Umkleidekabine. Hier entwenden sie 2 Paar Schuhe und ein Mobiltelefon bevor sie unerkannt entkamen.

