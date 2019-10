Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin

Ennepetal (ots)

Am 11.10.2019, um 11:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw, VW Golf, die Esbecker Straße in Fahrtrichtung Wilhelmshöher Straße in Ennepetal. In der Einmündung zur Wilhelmshöher Straße übersah er eine 20-jährige Ennepetalerin die zu diesem Zeitpunkt die Straße von links nach rechts überquerte. Der Fahrer des Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und Fußgängerin kam. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

