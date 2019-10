Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Schwarzer BMW flüchtet nach Auffahrunfall

Ennepetal (ots)

Am 10.10. gegen 09:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Bochumer mit seinem Pkw Suzuki die Neustraße und wollte von dieser nach links in die Südstraße abbiegen. Ein ihm nachfolgender unbekannter Fahrzeugführer in einem schwarzen BMW bemerkte zu spät, dass der Bochumer sein Auto vor dem Einmündungsbereich anhielt, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Bochumer hielt nach dem Abbiegen am Fahrbahnrand, der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch weiter in Richtung Gasstraße fort. Das Kennzeichen des BMW konnte der Bochumer ablesen. Er meldete den Vorfall der Polizei, Ermittlungen zum Fahrer des BMW wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell