Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Zwei Verletzte nach Unfall beim Wenden

Breckerfeld (ots)

Am 10.10. gegen 06:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lüdenscheider mit seinem Pkw Audi die Hagener Straße in Richtung Zurstraße. Im Bereich der Kreuzung Sonnenschein wollte er sein Fahrzeug wenden. Dabei übersah er eine hinter ihm auf der Hagener Straße fahrende 58-jährige Kiersperin in ihrem Pkw Audi. Es kam zum Unfall, wobei beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt oder nur einseitig befahrbar.

