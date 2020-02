Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (21.02.2020) in der Elisabethenstraße einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor mehreren Kindern entblößt zu haben. Der Tatverdächtige soll sich gegen 14.25 Uhr in der Nähe eines Schulhofes aufgehalten und sich dabei vor mehreren Kindern im Alter von sieben bis neun Jahren entblößt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

