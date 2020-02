Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall; zahlreiche weitere Verkehrsunfälle; Brände; Transporter gestohlen; Streitigkeiten; Einbrüche; Kinder belästigt

Reutlingen (ots)

-Mittelstadt (RT): Elektrogerät in Brand geraten

Ein überhitztes Elektrogerät ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Am Hochbuchwasen am Sonntagabend. Gegen 21.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem es im ersten Stock des Gebäudes zu einem Brand gekommen war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, konnte das Feuer von drei Bewohnern bereits gelöscht werden. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, waren mehrere Elektrogeräte in einer Steckdosenleiste eingesteckt und teilweise in Betrieb. Eines dieser Geräte überhitzte und setzte nachfolgend die anderen Geräte in Brand. Die drei Ersthelfer erlitten beim Löschen Rauchgasvergiftungen. Zwei von ihnen konnten vor Ort vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen im Einsatz war, behandelt werden. Eine Mitbewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Rauchgasniederschlag ist das erste Obergeschoss des Gebäudes derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden vorläufig in einer Ausweichunterkunft untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (ES): Im Grünstreifen gelandet

Ein Verletzter und ein schrottreifes Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am Sonntagabend auf dem Verbindungsweg zwischen Pliezhausen und dem Golfplatz verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 20.30 Uhr mit seinem VW Polo auf dem Verbindungsweg in Richtung Golfplatz unterwegs, als er kurz nach Pliezhausen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Grünstreifen mit der Fahrzeugfront gegen ein fest installiertes Rohr, bevor sein Wagen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Metzingen (RT): Transporter gestohlen

Gleich zwei Daimler Sprinter sind am Samstag in Metzingen entwendet worden. Zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr wurde der beigefarbener Sprinter mit dem Kennzeichen RT-MC 340, welcher auf der Wendeplatte in der Schützenstraße geparkt war, durch unbekannte Diebe gestohlen. Gegen 23.00 Uhr kam es in der Einsteinstraße zum Diebstahl eines weiteren, weißen Sprinters. Er hat das amtliche Kennzeichen RT-HS 590 und ist mit einer Pritsche ausgestattet. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche das Polizeirevier Metzingen aufgenommen hat. Zeugen werden gebeten, sich unter 07123/942-0 zu melden. (ow)

Oberboihingen (ES): Leichtkraftrad contra Pkw

Zu zwei Leichtverletzten ist es am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw in der Mörikestraße gekommen. Gegen 10.15 Uhr fuhr der 17-jährige Zweiradlenker mit seiner KTM die Mörikestraße stadtauswärts in Richtung Zizishausen. Aus seiner Sicht von rechts bog die vorfahrtsberechtigte, 37-jährige Fordlenkerin aus der Schillerstraße in die Mörikestraße ein. Das Zweirad krachte in die Fahrerseite des Ford Kugas wodurch der KTM-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, welches er glücklicherweise nach ambulanter Behandlung seiner leichten Verletzungen schnell wieder verlassen durfte. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 4000 Euro. (ow)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Im Straßengraben überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 60-Jährige am Sonntagabend auf der B 312 verursacht hat. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle B 27 und Bernhausen unterwegs, als sie bei starkem Regen die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in den Straßengraben rutschte. Dort überschlug sich ihr Wagen mehrfach. Die Fahrerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde anschließend mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Suzuki, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Streitigkeit am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Max-Eyth-Straße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es in dem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem weiteren, noch unbekannten Gast gekommen, in deren Verlauf der Heranwachsende aus dem Lokal verwiesen wurde. Vor dem Lokal pöbelte der Alkoholisierte weitere Gäste an, wonach die Polizei alarmiert wurde. Als er auch den Polizeibeamten gegenüber immer aggressiver wurde und den Anweisung sich zu entfernen keine Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. (cw)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung im Heiligenbergweg ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 13.10 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchte nachfolgend sämtliche Räume nach Wertvollem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Oberboihingen (ES): Küchenbrand

Auf dem Herd abgelegtes Papier dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in der Küche einer Wohnung in der Kochstraße gewesen sein. Offenbar hatte die 26-jährige Wohnungsinhaberin das Papier auf einer noch eingeschalteten Herdplatte abgelegt und anschließend die Wohnung verlassen. Als sie wenig später zurückkehrte, waren die Flammen von selbst erloschen. Die Wohnung war allerdings komplett verraucht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 46-Jähriger am frühen Sonntagmorgen auf der Alten Landstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 4.45 Uhr mit seinem Alfa Lancia auf der Alten Landstraße in Richtung Europastraße unterwegs, als er unmittelbar nach dem Bahnübergang mit seinem Wagen in gerader Linie von der Fahrbahn abkam und gegen dort zur Begrenzung der Böschung liegende Felsblöcke knallte. Verletzt wurde niemand. An dem Alfa entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall

Noch unklar ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B 296 zwischen Ammerbuch-Entringen und Unterjesingen ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine 45-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem Mini auf der Bundesstraße von Entringen in Richtung Unterjesingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Ein 43-jähriger Fahrer eines entgegenkommenden, unbesetzten Linienbusses versuchte noch, so weit wie möglich nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zunächst zur seitlich streifenden Kollision mit dem hinteren Teil des Busses, bevor der Mini frontal gegen einen hinter dem Bus fahrenden Ford S-Max eines 51-Jährigen prallte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge jeweils nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Die 45-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Ford musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Beide Autos wurden nachfolgend vom Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa zehn Uhr komplett gesperrt werden, was trotz einer örtlichen Umleitung im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (cw)

Tübingen (TÜ) - Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Fahrer eines blauen PKW hat am Sonntagabend auf der L 371 einen Unfall mit drei Autos verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Der Unbekannte war gegen 18.10 Uhr von Hirschau in RichtungTübingen unterwegs. Im Bereich der Baustelle fuhr er in einer Rechtskurve trotz mit Gelbstreifen markierter Streckenführung teilweise auf der linken Fahrbahn. Eine entgegenkommende 55-Jährige konnte eine Frontalkollision durch eine Vollbremsung verhindern. Die zwei nachfolgenden Autos konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren auf den stehenden Golf auf. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten Richtung Tübingen weiter. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07071/972 8660. (hs)

Neustetten (TÜ): Scheune aufgebrochen

Mitten im Ort ist am frühen Sonntagmorgen in Wolfenhausen in eine Scheune eingebrochen worden. Zwischen 2.00 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Scheune in der Holzstraße. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ow)

Albstadt (ZAK): Kinder belästigt

In der Sammeldusche eines Albstädter Erlebnisbades ist ein 61-Jähriger am Samstagnachmittag gegenüber zweier Kinder unsittlich aufgetreten. Der Mann manipulierte gegen 15.30 Uhr an seinem Geschlechtsteil und beobachtete hierbei zwei anwesende 5- und 7-jährige Kinder. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ow)

Balingen (ZAK): Schmuck und Fotoausrüstung gestohlen

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 8.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Biberacher Straße eingebrochen. Nachdem sich der Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatte, durchwühlte er in den Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei neben Schmuck auch eine hochwertige Fotoausrüstung in die Hände. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Truchtelfingen (ZAK) - Mann mit Messer bedroht und mit Besenstiel randaliert

Ein 32-Jähriger hat am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße mit einem Besenstiel auf Gegenstände und Fahrzeuge eingeschlagen und einen Mann mit einem Messer bedroht. Nachdem der 32-Jährige bereits im Verkaufsraum einer Tankstelle einen anderen Kunden verbal angegangen hatte, lief er mit einem Besenstiel in der Hand Richtung Albstadt-Ebingen und schlug dabei so lange auf Fahrzeuge und andere Gegenstände ein, bis der Besenstiel zerbrach. Weil er kreuz und quer über die Fahrbahn lief und dabei Gegenstände wie seinen Rucksack oder seine Jacke auf die Straße warf, hielt ein 31-jähriger Autofahrer an, um nachzusehen, ob etwas passiert war. Der 32-jährige Mann zückte daraufhin ein Messer und bedrohte damit den Autofahrer. Zwei Streifenwagenbesatzungen rückten an und nahmen den Mann in Gewahrsam. (hs)

