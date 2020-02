Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Schlägerei, Exhibitionist, Raub, Unfall

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einbruch in Seniorenwohnheim

Durch eine aufgehebelte Wohnungstüre drang ein bislang unbekannter Täter am Samstag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.50 Uhr, in die Wohnung eines Seniorenwohnheims in der Heppstraße ein. Der Täter durchsuchte das Schlafzimmer, wobei ihm mehrere hundert Euro in die Hände fielen. Der Polizeiposten Betzingen hat die Ermittlungen übernommen.

Reutlingen (RT): Jugendlicher nach Einbruch in Schuppen festgenommen

Auf frischer Tat hat die Polizei am Samstagabend nach einem Einbruch in einen Schuppen in der Mähderstraße einen Jugendlichen festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie mehrere Jugendliche eine Motorsäge aus einem Schuppen entwendeten und im Anschluss versuchten, diese in Betrieb zu nehmen. Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Reutlingen fuhren umgehend zu der Tatörtlichkeit und konnten dort einen 16-jährigen Täter festnehmen. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er seinem Vater überstellt. Die Ermittlungen zu den Mittätern, welche bei Eintreffen der Polizei flüchteten, dauern noch an.

Gomadingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster drang ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Höhenweg ein. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag sowie Schmuck. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kohlberg (ES): Brand einer Hecke

Am frühen Samstagmorgen ist es im Erscheckweg aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Hecke gekommen. Das Feuer griff in der Folge auf die Fassade des angrenzenden Wohngebäudes über. Durch das rasche Eingreifen eines Bewohners konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kohlberg war zu Nachlöscharbeiten mit 2 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Polizeieinsätze im Jugendhaus

Im Verlauf einer Geburtstagsfeier, welche am Samstagabend im Jugendhaus in der Tübinger Straße stattfand, ist es zwischen 23 Uhr und 01 Uhr zu zwei größeren Einsätzen der Polizei gekommen, bei welchen jeweils mehrere Streifenwagen eingesetzt waren. Auslöser waren Streitigkeiten zwischen nicht eingeladenen Gästen und anwesenden Besuchern, die teilweise auch in handfesten Auseinandersetzungen endeten. Hierbei erlitt ein 19-Jähriger leichte Verletzungen, die tatverdächtigen Schläger konnten ermittelt werden. Die Geburtstagsparty musste schließlich aufgrund der anhaltenden aggressiven Stimmung unter den größtenteils alkoholisierten Personen durch die Polizei beendet werden.

Wendlingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Vermutlich ein und derselbe Mann ist am Samstag, zwischen 10.20 Uhr und 13 Uhr, im Bereich des Schäferhäusersees mehrfach unangenehm aufgefallen. Gegen 10.20 Uhr konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie der unbekannte Mann mit seinem Fahrrad vor einer Parkbank unweit des Seeufers anhielt, sich vor einem dort sitzenden jungen Pärchen entblößte und an sein Genital fasste. Die Beiden entfernten sich hierauf von der Örtlichkeit, fuhren mit ihren Fahrrädern zu einer weiteren Bank und setzten sich auf diese. Der Unbekannte folgte den Beiden, setzte sich auf eine daneben befindliche Bank und entblößte sich erneut. In der Folge soll er an seinem Glied manipuliert haben. Daraufhin stand das Paar auf und fuhr davon. Der Mann zog sich wieder an, stieg auf sein Fahrrad und entfernte sich in Richtung Wernau. Gegen 13 Uhr sprach er eine 62-jährige Spaziergängerin, welche mit ihrem Hund im Bereich des Sees unterwegs war an und fragte, ob sie etwas dagegen habe, wenn er nackt vor ihr herumlaufe. Hierbei fasst er sich an seine Unterhose. Die 62-Jährige fühlte sich hierdurch belästigt und täuschte vor, mit der Polizei zu telefonieren, worauf sich der Mann entfernte. In beiden Fällen war der Mann nur mit einer Unter- bzw. Badehose sowie dunklen Schuhen bekleidet. Weitere Personenbeschreibung: Circa 45-55 Jahre alt, 170-180 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, schwacher 3-Tage-Bart, bleiches Gesicht, er trug eine dunkle Basecap und führte ein silbernes Herrenfahrrad mit Gepäckträger mit, auf welchem sich eine rosa-weiße Tasche befand. Mögliche Zeugen, insbesondere das erwähnte Paar, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/92240, zu melden.

Deizisau (ES): Fahrzeugbrand

Auf mehrere tausend Euro wird der Schaden geschätzt, der am späten Samstagabend bei einem Brand an einem in der Uhlandstraße geparkten Dacia entstanden ist. Das brennende Fahrzeug wurde gegen 23.15 Uhr von einem Fußgänger bemerkt, welcher die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmierte. Durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Deizisau, welche mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Über ein unverschlossenes Fenster ist ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Weiler Schafhof eingestiegen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen im gesamten Wohnhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.

Rottenburg-Bieringen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Burkhardtstraße ist ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zunächst über ein WC-Fenster gewaltsam Zutritt. Im Anschluss scheiterte er jedoch am Versuch, eine Türe aufzuhebeln, weswegen er ohne Beute wieder abzog. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Raubüberfall auf Fußgänger (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am frühen Samstagmorgen in der Friedhofstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Balingen. Ein 17-Jähriger lief gegen 5 Uhr im Bereich der Fußgängertreppe zur Brauerstraße, als er unvermittelt von mehreren Personen körperlich angegriffen wurde. Als das sich zur Wehr setzende Opfer stürzte und auf dem Boden lag, wurden dessen Geldbörse und mehrere Wertgegenstände geraubt. Die unbekannte Tätergruppierung flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Pauluskirche. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07432/9550 an das Polizeirevier Albstadt erbeten.

Rangendingen (ZAK): Einbruch in Einfamilienhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster ist ein unbekannter Täter am Samstag, zwischen 14.50 Uhr und 22.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen. Er durchsuchte im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten, wobei er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendete. Der angerichtete Sachschaden wird auf ebenfalls mehrere hundert Euro geschätzt. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Hechingen aufgenommen.

Balingen-Stockenhausen (ZAK): Mit Alkohol am Steuer gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Einen betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Balingen am Samstagabend aus dem Verkehr gezogen. Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei kurz nach 20.15 Uhr gemeldet, dass der Fahrer eines Mercedes C220 auf der Landesstraße 442 in Fahrtrichtung Balingen in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei. In Stockenhausen fuhr er anschließend gegen einen geparkten VW Bora und setzte die Fahrt danach fort. Der Anruferin gelang es, den 46- jährigen Fahrer in Dürrwangen mittels Lichtzeichen zum Anhalten zu bewegen. Den kurze Zeit später eintreffenden Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch beim Herantreten an den Unfallverursacher entgegen. Nach einem Atemalkoholtest, welcher einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Der entstandene Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

