Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 12-Fahrzeuge zerkratzt

Ennepetal (ots)

Am Freitag, gegen 23:45 Uhr, meldete sich ein Passant auf der Polizeiwache in Ennepetal und gab einen Hinweise auf einen beschädigten Pkw an der Wuppermannstraße. Als die Beamten sich den Schaden anschauten, konnten weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Insgesamt wurden an 12-Fahrzeugen, die rechtseitig der Wuppermannstraße geparkt waren, frische Kratzspuren im Lack festgestellt werden. Augenscheinlich bewegte sich der Täter auf dem rechten Gehweg in Richtung Kölner Straße. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine.

