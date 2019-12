Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Audi aufgebrochen

Ennepetal (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Samstag an einem schwarzen Audi A3 zu schaffen. Das Fahrzeug war in der Mühlenstraße geparkt. Am Samstagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass die Beifahrertür gewaltsam geöffnet wurde und Fahrer- und Beifahrerairbag sowie das festeingebaute Navi entwendet wurden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

