Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch in der Potthoffstraße

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 23 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter über die Balkontür in eine Wohnung einzudringen. Dazu warfen sie augenscheinlich mit einem vor Ort vorgefundenem massiven Glasaschenbecher eine der Doppelglasscheiben ein. Anschließend verschwanden der oder die Täter jedoch ohne in die Wohnung eingedrungen zu sein. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

