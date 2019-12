Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019, gegen 18.55 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Hagener mit seinem Pkw die Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. In Höhe der Hausnummer 65 trat plötzlich eine 72-jährige Gevelsbergerin von rechts kommend zwischen den geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die 72 Jährige wurde schwer am Kopf verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell