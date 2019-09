Polizei Braunschweig

POL-BS: Betrugsmasche durch Gewinnversprechen früh genug erkannt

Braunschweig (ots)

Braunschweig 16./17.09.2019

Ein Braunschweiger wird von Betrügern angerufen, weil er angeblich einen hohen Bargeldbetrag gewonnen habe. Doch zuvor soll er zur Abwicklung der Geldauszahlung in Vorkasse treten. Er brach das Gespräch jedoch ab, so dass ihm kein Schaden entstanden ist.

Am Montag erhielt der 38-Jährige gegen Mittag einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, er habe in einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Betrag gewonnen. Zur weiteren Abwicklung der Gewinnauszahlung werde sich in Kürze ein Unternehmen melden.

In einem zweiten Telefonat wurde der Mann am Dienstagmorgen dazu aufgefordert, die Bearbeitungsgebühren für den Notar in Höhe von knapp 1000 Euro im Vorfeld entrichten. Dies sollte über sogenannte Steam-Karten erfolgen, also Guthabenkarten, die im Internet für Online-Spiele eingesetzt werden können. Per Telefon müsse er nur noch die Codes auf den Karten durchgeben.

Dem 38-Jährige war diese Vorgehensweise nicht geheuer und brach den Kontakt ab, so dass ihm kein Schaden entstand.

Der Mann informierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs einleitete.

Die Polizei warnt vor Betrügern im Zusammenhang mit Gewinnversprechen und rät, kein Geld an Unbekannte zu übergeben - egal ob es sich um Bargeld oder andere Zahlungsweisen handelt.

