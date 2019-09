Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb auf frischer Tat betroffen und am Folgetag verurteilt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Petritor-West 16.09.2019, 17.12 Uhr

Ein Mann wurde beim Diebstahl eines Werkzeugs beobachtet. Weil er in Deutschland lediglich über einen sogenannten gelockerten Wohnsitz verfügt, wurde er zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens festgenommen und durch das Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Am späten Montagnachmittag beobachtete der Mitarbeiter eines Baumarkts einen 35-jährigen Mann, wie er mit der Ersatzklinge eines Teppichmessers die Verpackung eines Laserentfernungsmessers öffnete. Die Ware verstaute er in seiner Hosentasche, während er die Umverpackung in einem anderen Regal verschwinden ließ.

Nachdem der Zeuge den Handwerker hinter dem Ausgang des Marktes angesprochen und die Polizei verständigt hatte, räumte der 35-jährige den Diebstahl ein.

Weil die Polizei in den Hosentaschen des Mannes zudem noch Betäubungsmittel auffand, wurde nicht nur ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde wegen des Diebstahls ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt, sodass der Mann bereits am Dienstag durch das Amtsgericht Braunschweig zu einer Geldstrafe verurteilt werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell