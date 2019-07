Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter stößt 91-Jährigen und reißt ihm Stoffbeutel aus der Hand

Ludwigshafen (ots)

Am 23.07.2019, gegen 15:50 Uhr, stieg ein 91-Jähriger mit seinen zwei Gehhilfen in einen Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Als er im Fahrstuhl war, stieß ihn ein unbekannter Täter gegen die Brust und zog ihm gleichzeitig seinen Stoffbeutel aus der Hand. Der 91-Jährige fiel zu Boden. Der Unbekannte flüchtete. Er war etwa 30-40 Jahre alt, circa 1,65 m groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine dunkle lange Hose sowie eine dunkle Jacke bzw. einen Blazer. In dem Stoffbeutel waren unter anderem eine Brille, ein Mobiltelefon sowie ein Geldbeutel. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

